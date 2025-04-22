Эксперты назвали пять функций Android, незаметно разряжающих батарею

Специалисты в области мобильных технологий указали на пять функций операционной системы Android, которые значительно снижают автономность смартфона, несмотря на то, что работают в фоновом режиме. Эти настройки повышают нагрузку на аккумулятор и процессор, что может привести к ускоренному износу устройства.
Среди наиболее энергоёмких функций эксперты выделяют Always-on Display, геолокацию, фоновое обновление приложений, автоматическую синхронизацию данных и автообновление программ. Даже при неактивном использовании смартфона они продолжают потреблять ресурсы, что сокращает время его работы на одном заряде.
Always-on Display, отображающий время и уведомления на заблокированном экране, способен снизить уровень заряда на 5–10% в сутки, особенно на AMOLED-дисплеях. Службы геолокации, такие как GPS и Wi-Fi-позиционирование, активно используются различными приложениями — от навигаторов до соцсетей, — что может ускорить разряд батареи на 15–20%.
Фоновая активность приложений, включая мессенджеры и новостные агрегаторы, также влияет на энергопотребление. Синхронизация данных между устройством и облачными сервисами требует постоянной передачи данных, а автообновления в Google Play нередко запускаются одновременно, что увеличивает нагрузку на систему.
Дополнительно специалисты отмечают, что постоянная работа указанных функций вызывает нагрев устройства. Это может привести к снижению производительности, задержкам в работе интерфейса и в отдельных случаях — к перегреву компонентов.
Для продления времени работы смартфона эксперты рекомендуют отключить AoD, ограничить доступ к геолокации для ненужных приложений, настроить обновление и синхронизацию вручную и использовать экономичные браузеры. Также рекомендуется регулярно проверять статистику энергопотребления, чтобы выявлять наиболее ресурсоёмкие программы.
По данным Statista, в 2024 году более 68% пользователей Android-жалуются на быстрое снижение заряда аккумулятора. Особенно актуальна проблема для устройств средней ценовой категории с батареями ёмкостью 4000–5000 мАч, где оптимизация ПО может быть ограничена.
Производители смартфонов работают над улучшением энергоэффективности: в Android 15 появились усовершенствованные инструменты контроля фоновой активности. Однако на более ранних версиях системы пользователям следует самостоятельно следить за состоянием настроек, чтобы избежать преждевременного износа батареи.
Ранее «Астера» сообщала, что причиной медленного интернета на смартфоне может быть не качество сети, а настройки самого устройства. Об этом сообщили эксперты, указав на распространённую ошибку, которую совершают многие пользователи.