Эксперты назвали пять функций Android, незаметно разряжающих батарею

Специалисты в области мобильных технологий указали на пять функций операционной системы Android, которые значительно снижают автономность смартфона, несмотря на то, что работают в фоновом режиме. Эти настройки повышают нагрузку на аккумулятор и процессор, что может привести к ускоренному износу устройства.

Среди наиболее энергоёмких функций эксперты выделяют Always-on Display, геолокацию, фоновое обновление приложений, автоматическую синхронизацию данных и автообновление программ. Даже при неактивном использовании смартфона они продолжают потреблять ресурсы, что сокращает время его работы на одном заряде.

Always-on Display, отображающий время и уведомления на заблокированном экране, способен снизить уровень заряда на 5–10% в сутки, особенно на AMOLED-дисплеях. Службы геолокации, такие как GPS и Wi-Fi-позиционирование, активно используются различными приложениями — от навигаторов до соцсетей, — что может ускорить разряд батареи на 15–20%.

Фоновая активность приложений, включая мессенджеры и новостные агрегаторы, также влияет на энергопотребление. Синхронизация данных между устройством и облачными сервисами требует постоянной передачи данных, а автообновления в Google Play нередко запускаются одновременно, что увеличивает нагрузку на систему.

Дополнительно специалисты отмечают, что постоянная работа указанных функций вызывает нагрев устройства. Это может привести к снижению производительности, задержкам в работе интерфейса и в отдельных случаях — к перегреву компонентов.

Для продления времени работы смартфона эксперты рекомендуют отключить AoD, ограничить доступ к геолокации для ненужных приложений, настроить обновление и синхронизацию вручную и использовать экономичные браузеры. Также рекомендуется регулярно проверять статистику энергопотребления, чтобы выявлять наиболее ресурсоёмкие программы.

По данным Statista, в 2024 году более 68% пользователей Android-жалуются на быстрое снижение заряда аккумулятора. Особенно актуальна проблема для устройств средней ценовой категории с батареями ёмкостью 4000–5000 мАч, где оптимизация ПО может быть ограничена.

Производители смартфонов работают над улучшением энергоэффективности: в Android 15 появились усовершенствованные инструменты контроля фоновой активности. Однако на более ранних версиях системы пользователям следует самостоятельно следить за состоянием настроек, чтобы избежать преждевременного износа батареи.