Эксперты назвали приложения, которые полностью убивают аккумулятор вашего смартфона

На сегодняшний день осталось ровно две недели до начала мероприятия Apple WWDC 2021, во время которого генеральный директор Тим Кук выступит с основным докладом, а другие руководители Apple расскажут о новых продуктах и ​​услугах от производителя iPhone.

Компания pCloud, занимающаяся облачным хранилищем, недавно решила составить список популярных и распространенных мобильных приложений, таких как Facebook и Uber, которые буквально убивают батарею вашего iPhone. Подводя итоги своих выводов, эксперты pCloud объяснили, какие приложения разряжают батарею больше всего, а также снижают производительность телефона и занимают больше всего памяти.

«Когда мы выясняли, какие приложения на наших телефонах наиболее требовательны, мы (проанализировали) три вещи», — отмечает pCloud. «Приложения, которые используют местоположение или камеру, батарею и доступность темного режима. Объединив результаты этих трех факторов, мы смогли подсчитать, какие из 100 самых популярных приложений являются наиболее требовательными и признаны лучшими убийцами телефонов».

Вы можете познакомиться со списком таких приложений на графике ниже.