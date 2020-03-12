Эксперты iFixit оценили ремонтопригодность смартфона Samsung Galaxy S20+

Специалисты iFixit недавно разобрали смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra, а теперь очередь дошла младшей версии — Galaxy S20+.

Весь процесс разборки смартфона был записан на камеру, поэтому текстовый вариант по разборке пока отсутствует, и специалисты его должны опубликовать позже.

В отличие от Galaxy S20 Ultra в Galaxy S20+ нет тепловой трубки, а сами модули основной камеры значительно меньше, чем у старшей модели.

iFixit флагманскому Galaxy S20+ по ремонтопригодности присвоила 3 балла из 10 возможных, что является достаточной низким показателем, впрочем Galaxy S20 Ultra получил такое же количество балов.

