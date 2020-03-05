IFixit рассказала о ремонтопригодности Samsung Galaxy S20 Ultra

iFixit в очередной раз разобрали новую модель смартфона, и в этот раз в их лабораторию попал флагман — Samsung Galaxy S20 Ultra.

После разборки и детального изучения компонентов в iFixit стало известно, что в устройстве используется оперативная память и флеш-накопитель производства Samsung.

5G-модем установлен Qualcomm SDX55M. По ремонтопригодности корейский смартфон получил 3 балла из 10 возможных.

В iFixit снизили оценку за хрупкое заднее стекло, большое количество клея под аккумулятором (требует больших усилий, чтобы заменить батарею), а также сложности по замене дисплея, так как для этого нужно полностью разобрать смартфон.