Эксперт Роскачества перечислил советы по защите от утечки личных данных

Число кибератак регулярно растет, и только по данным Positive Technologies за первый квартал 2020 года, показатель вырос почти на четверть.

Чаще всего злоумышленников интересуют личные данные пользователей, а именно пароли и логины.

Как рассказал агентству «Прайм» руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов, личные данные крадут из-за незащищенности компьютеров или смартфонов пользователей.

Особо злоумышленников интересуют пароли к платежной информации. Чтобы избежать или свести риск кражи информации к минимуму, эксперт Роскачества дал некоторые советы.

Так, он в очередной раз напомнил о том, что не стоит переходить по ссылкам, которые не вызывают доверия.

Обычно вредоносные ссылки появляются на телефоне из смс, либо они есть при просмотре страниц в интернете. Больше всего опасных ссылок содержится в нелегальном контенте.

Также советуют скачивать приложения исключительно в официальных магазинах, но и тут стоит обязательно обращать внимание на рейтинг и отзывы пользователей.

Дело в том, что даже в официальных магазинах иногда могут находиться опасные приложения, которые могли пропустить при проверке.