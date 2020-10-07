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Эксперт рассказал о приложениях, которые определяют неизвестные номера

07.10.2020 11:53

Специалист уверен, что использование подобных приложений позволит защититься от мошенников.
О приложениях, которые определяют неизвестные номера, рассказал эксперт Института информационных технологий университета «Синергия» Антон Аверин.

Общаясь с журналистами агентства «Прайм», он рассказал, что для определения того, кто может звонить с незнакомого номера, можно воспользоваться такими приложениями как Яндекс, Truecaller и Kaspersky Who Calls.

Именно эти программы были озвучены по той причине, что их просто использовать и они удобные.

Но наряду с этим отмечается, что ни одно из приложений на 100% не являются точными, к тому же злоумышленники нередко используют одноразовые номера, которые на момент звонка еще могут не находится в черном списке.

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