Эксперт рассказал о приложениях, которые определяют неизвестные номера

Специалист уверен, что использование подобных приложений позволит защититься от мошенников.

О приложениях, которые определяют неизвестные номера, рассказал эксперт Института информационных технологий университета «Синергия» Антон Аверин.

Общаясь с журналистами агентства «Прайм», он рассказал, что для определения того, кто может звонить с незнакомого номера, можно воспользоваться такими приложениями как Яндекс, Truecaller и Kaspersky Who Calls.

Именно эти программы были озвучены по той причине, что их просто использовать и они удобные.

Но наряду с этим отмечается, что ни одно из приложений на 100% не являются точными, к тому же злоумышленники нередко используют одноразовые номера, которые на момент звонка еще могут не находится в черном списке.