Специалисты рассказали, как не стать жертвой мошенников, пользуясь популярным во всем мире мессенджере WhatsApp.

Злоумышленники знают очень много способов, как украсть данные пользователей WhatsApp или завладеть их аккаунтами, причем в большинстве случаев пользователи позволяют сделать это сами.

Итак, специалистами были названы способы защитить аккаунт в WhatsApp от мошенников и первым из них является — WhatsApp Web.

Использование мессенджера на компьютере это отличная возможность для злоумышленников, а чтобы не дать им возможность завладеть аккаунтом необходимо после завершения сеанса обязательно выходить из профиля.

Еще эксперты советуют не держать устройство длительное время незаблокированным, а еще не стоит подключаться к подозрительным Wi-Fi-сетям.

Дополнительной защитой еще окажется подключение двухфакторной верификации.