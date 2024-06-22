Эксперт по кибербезопасности Ульянов поведал, как создать надежный пароль

Многие исследования экспертов по безопасности в Интернете показывают, что огромное количество пользователей придумывают простые пароли, которые легко взломать.

Последнее исследование Лаборатории Касперского показало, что на взлом каждого второго пароля требуется менее 1 минуты.

В этом же материале специалисты рекомендовали использовать генераторы паролей, позволяющие создавать сложные комбинации, на взлом которых может понадобится год или более.

Между тем, Владимир Ульянов, руководитель аналитического центра Zecurion, поделился с Москвой 24 рекомендациями по созданию надежного пароля.

Он отметил, что хороший пароль должен быть длиннее 12 символов и включать цифры, знаки препинания, заглавные и строчные буквы.

Ульянов советует создавать сложные пароли и использовать для каждого аккаунта уникальный пароль. Повторение одного и того же пароля на разных сервисах считается небезопасным, так как злоумышленник, получив доступ к одному аккаунту, может войти и в остальные.

Он рекомендует использовать пароли длиной от 12 символов и больше, включая различные комбинации заглавных и строчных букв, цифр и знаков. Однако стоит учитывать, что некоторые площадки могут иметь ограничения на типы символов, которые можно использовать.

Владимир Ульянов также подчеркнул, что пароль, составленный из разнообразных цифр, букв и значков, значительно затруднит задачу потенциальным злоумышленникам.