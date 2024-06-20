«Лаборатория Касперского»: на взлом каждого второго пароля требуется менее 1 минуты

Новые исследования показывают, что большинство паролей, которые мы используем, очень легко взломать.

Умные алгоритмы мошенников могут подобрать около 14% паролей (27 миллионов) всего за один час, а 8% паролей (15 миллионов) — за одни сутки.

Эти алгоритмы могут учитывать замену символов, например, замену «e» на «3» или «1» на «!», а также знают популярные комбинации, такие как «qwerty», «12345» или «asdfg». Только 23% паролей (44 миллиона) являются достаточно надёжными, и для их взлома потребовалось бы более года. При этом почти половину из них (45%, или 87 млн) мошенники смогут взломать менее чем за минуту.

Одна из основных проблем заключается в том, что большинство паролей содержат обычные слова из словаря, что делает их очень уязвимыми для взлома.

Люди часто используют имена, такие как «ahmed», «nguyen», «kumar», «kevin», «daniel», а также популярные слова, например, «forever», «love», «google», «hacker», «gamer», «password», «admin», «team». Также распространены простые комбинации, например, «qwerty12345» или «12345».

Удивительно, что злоумышленникам не требуется особая экспертиза или дорогостоящее оборудование для взлома паролей. Они могут арендовать вычислительные мощности в облачных сервисах без больших затрат.

Мошенники часто используют специальные программы, называемые инфостилерами, для кражи учётных данных. Согласно исследованию, за последние пять лет инфостилеры помогли злоумышленникам скомпрометировать логины и пароли для входа на 443 тысячи сайтов по всему миру, а только в зоне .ru было украдено 2,5 миллиона пар логинов и паролей.

Чтобы защитить свои учётные данные от таких атак, рекомендуется использовать менеджеры паролей. Эти приложения помогают создавать очень надёжные и случайные пароли, а также обеспечивают их безопасное хранение.

Юлия Новикова, руководитель сервиса Kaspersky Digital Footprint Intelligence в Лаборатории Касперского, подчеркивает важность использования менеджеров паролей для защиты учётных данных.