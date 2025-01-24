Эксперт по кибербезопасности Муртазин рассказал, как спасти телефон от вируса Mamont

Эксперт компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин предупредил о том, что скачанные в Telegram вредоносные программы могут воровать данные пользователей. Он отметил, что минимальная осторожность поможет защититься от мошенников.

В интервью с с радиостанцией «Говорит Москва» Муртазин рекомендует не открывать ссылки и файлы, присланные незнакомыми людьми, а также осторожно относиться к сообщениям от знакомых. Часто под фотографиями могут скрываться вредоносные приложения, которые, после установки, начинают красть данные.

Проблема особенно актуальна для пользователей Android, так как там можно устанавливать приложения, минуя официальные магазины. Если пользователь будет осторожен и не будет устанавливать небезопасные программы, проблем можно избежать.

Ранее МВД РФ также предупреждало о вирусе Mamont, который ворует push-уведомления, SMS и фотографии, чтобы получить доступ к платежным данным. Злоумышленники обычно отправляют файлы с вопросом: «Это ты на видео?», что приводит к установке вируса при открытии.