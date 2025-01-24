МВД: злоумышленники распространяют в Telegram опасный вирус Mamont

В мессенджере Telegram продолжается рассылка вредоносного ПО с расширением .apk. Злоумышленники нацелены на разные группы людей, включая военнослужащих.

Чаще всего файлы отправляются с вопросом: «Это ты на видео?», а слово «видео» используется в названии файла.

При открытии такого файла устанавливается приложение, и устройство может быть заражено трояном Mamont. Этот вирус считывает push-уведомления, SMS и фотографии из галереи, а также может автоматически пересылать файл всем контактам в мессенджере.

Главная цель злоумышленников — получить доступ к платежным данным. Однако они также могут использовать персональную информацию и другую информацию со смартфона в преступных целях.