Эксперт Курочкин призвал не транслировать экран своего смартфона

Предупреждение об опасностях установки определенных программ на телефоны было дано экспертом по кибербезопасности Алексеем Курочкиным. В ходе интервью с каналом «360» он дал рекомендацию о том, что следует избегать установки приложений для удаленного доступа, таких как TeamViewer, из-за возможного злоупотребления ими мошенниками в своих аферистских схемах.

Комментируя новость о мошенниках, выдающих себя за сотрудников банка и просивших людей включить функцию трансляции экрана на своих телефонах, эксперт отметил, что такой подход позволяет киберпреступникам получать доступ к SMS-кодам, присылаемым банком, и похищать деньги.

Курочкин призвал россиян не передавать доступ к экрану своего телефона никому, кроме близких родственников. Он подчеркнул, что сотрудник банка не имеет права просматривать содержимое телефона и задавать вопросы, и поэтому необходимо сохранять бдительность и не доверять никому, рассматривая такие меры как защиту.

Эксперт также отметил, что сама функция демонстрации экрана не дает возможности злоумышленникам управлять телефоном другого человека. Однако некоторые приложения для удаленного управления, такие как TeamViewer и AnyDesk, предоставляют такую функциональность. Курочкин рекомендовал просто не устанавливать такие приложения, чтобы избежать ситуаций, когда возникает соблазн показывать что-либо мошенникам.