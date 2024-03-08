Сбер предупреждает своих клиентов о новом способе мошенничества

Сбербанк предупредил российских граждан о новом способе мошенничества, который стал более организованным и хитрым. Мошенники выдают себя за сотрудников банка и звонят клиентам, задавая вопрос о необходимости обновления мобильного приложения банка. В отличие от предыдущих схем, они больше не предлагают перевести средства на резервный счет.

Для осуществления кражи денег мошенники используют функцию трансляции экрана. Когда клиент отвечает, что не обновлял приложение, мошенники просят его ожидать звонка от специалиста. После они просят клиента включить режим демонстрации экрана на своем устройстве, для идентификации по биометрии.

Как только трансляция экрана активируется и клиент входит в приложение, мошенники получают доступ к номерам карт, суммам на счетах и кодам из SMS-сообщений, полученных от банка. С помощью этих данных мошенники похищают денежные средства или оформляют кредиты на имя клиента.