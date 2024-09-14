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Эксперт Kaspersky сообщил, когда Apple блокирует «серые» запчасти

Автор На чтение 1 мин Просмотров 16 Опубликовано

Apple давно использует функцию блокировки неофициальных запчастей, сообщил Владимир Дащенко из Kaspersky ICS CERT в беседе с «РИА Новости».

Если пользователь покупает неоригинальную зарядку, она может через некоторое время перестать работать из-за программной блокировки.

Каждое устройство Apple имеет уникальный серийный номер. Производители неофициальных зарядок часто копируют один номер для всей партии.

Если Apple замечает, что много зарядок с одним номером, они могут заблокировать их на программном уровне, и устройства перестанут их распознавать.

Дащенко отметил, что и другие запчасти в устройствах Apple имеют серийные номера. Компания может удаленно отслеживать эти номера и выявлять устройства с неоригинальными компонентами. Если детали найдены в украденном телефоне, они могут попасть в черный список и быть заблокированы.

Если пользователи ремонтируют свои устройства в сертифицированных сервисных центрах, проблем обычно не возникает. Однако были случаи, когда даже в таких центрах предлагали установить нелицензионные запчасти для экономии.

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