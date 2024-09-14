9to5Mac: Apple начнёт удаленно блокировать iPhone с замененными запчастями

Apple объявила, что начнет блокировать iPhone, в ремонте которых использовались детали краденных устройств. Об этом сообщает портал 9to5Mac.

Согласно информации, новая версия операционной системы iOS 18 сможет распознавать запчасти, извлеченные из других телефонов.

Для активации таких деталей пользователям потребуется ввести Apple ID и пароль от исходного iPhone. Это касается аккумуляторов, камер и дисплеев.

Теперь учетная запись Apple ID будет связана не только с самим iPhone, но и с его запчастями по серийным номерам. Это решение направлено на борьбу с рынком краденых iPhone, которые разбираются на детали для продажи.

Изменения вступят в силу с обновлением до iOS 18, которое будет доступно для моделей iPhone Xr и новее. Однако нововведение не затронет iPad.

Ожидается, что релиз iOS 18 состоится 16 сентября. Обновление привнесет множество новых возможностей, включая поддержку ИИ-системы для iPhone 15 Pro и выше.