Экран флагманского телевизора Xiaomi получил «ненастоящие» 120 Гц

Xiaomi в начале года представила флагманский QLED-телевизор с очень мощной аппаратной платформой.

Стоимость Xiaomi Mi TV Q1 с 75-дюймовым экраном в Европе составляет 1300 евро, что очень мало для подобного телевизора, особенно если учесть, что в нем установлен 120 Гц QLED экран и HDMI 2.1.

Китайская компания еще на презентации объявила, что Mi TV Q1 идеально подходит для консолей нового поколения.

Но как оказалось, сам экран телевизора способен работать с частотой 120 Гц, но вот система ввода принимает сигнал только с частотой 60 Гц.

Частоту до 120 Гц телевизор поднимает за счет технологии MEMC, а это сразу влияет на четкость изображения.