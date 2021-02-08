Представлен новый 75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV Q1 за 1300 евро

Новый телевизор может стать идеальным партнером для игровых консолей нового поколения.

8 февраля китайский производитель показал телевизор Xiaomi Mi TV Q1, а это 75-дюймовая панель, у которой уже есть поддержка HDMI 2.1 и частота обновления 120 Гц.



На презентации было сказано, что Xiaomi Mi TV Q1 получил минимальную задержку ввода, что позволяет играть в игры используя игровые приставки Xbox Series X и PlayStation 5.

Помимо этого в телевизоре реализовали локальное затемнение в 192 зонах и динамические диапазоны Dolby Vision и HDR10+.

В Xiaomi считают, что их новый большой телевизор способен конкурировать с Samsung Q80T, причем сравнение ведется не только по характеристикам, но и по удобству использования.

В качестве операционной системы в новинке установлен Android TV 10.



В основе 4К телевизора Xiaomi Mi TV Q1 лежит процессор MediaTek MT9611 с графическим ядром Mali G52 MP2, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти.

В Европе Xiaomi Mi TV Q1 будет предлагаться по цене 1300 евро. Для сравнения Samsung Q80T с 75-дюймовым экраном стоит около 2050 евро.