Долгожданный смартфон LG Velvet появился в Европе

На европейском рынке стартовали официальные продажи нового необычного смартфона LG Velvet.

На этом рынке смартфон назвали самым ожидаемым, но это не удивительно, ведь аппарат получил необычный и привлекательный дизайн.

К тому же компания LG Velvet предлагает с подарками. Новинку оценили в 600 евро, но на период предзаказов клиенты еще получат подарки в виде второго экрана, наушников LG Tone Free и защитного стекла.

Этот пакет в отдельности оценен в 400 евро, но по предзаказу клиенты могут получить его бесплатно. К слову предварительные заказы на смартфон будут оформлять до конца месяца.

Что касается самого смартфона, то более подробно о нем «Астера» писала ранее.