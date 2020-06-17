Долгожданный смартфон LG Velvet появился в Европе

Долгожданный смартфон LG Velvet появился в Европе17.06.2020 19:43
На европейском рынке стартовали официальные продажи нового необычного смартфона LG Velvet.
На этом рынке смартфон назвали самым ожидаемым, но это не удивительно, ведь аппарат получил необычный и привлекательный дизайн.
К тому же компания LG Velvet предлагает с подарками. Новинку оценили в 600 евро, но на период предзаказов клиенты еще получат подарки в виде второго экрана, наушников LG Tone Free и защитного стекла.
Этот пакет в отдельности оценен в 400 евро, но по предзаказу клиенты могут получить его бесплатно. К слову предварительные заказы на смартфон будут оформлять до конца месяца.
Что касается самого смартфона, то более подробно о нем «Астера» писала ранее.
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