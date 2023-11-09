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Для смартфонов на ОС «Аврора» предложат российский аналог Apple Pay

Автор На чтение 1 мин Просмотров 13 Опубликовано

Оператор системы «МИР» и СБП (Нацсистемы платежных карт) разрабатывает мобильное приложение «СБПэй» для российской операционной системы «Аврора». Это приложение будет основным способом оплаты покупок на российских смартфонах, аналогично Apple Pay для iPhone и Google Pay для Android, пишут «Ведомости».

На данный момент «СБПэй» доступно для iOS и Android. Версия для iOS позволяет оплачивать покупки с помощью QR-кода, а для Android-устройств — с помощью QR-кода и NFC.

В версии приложения для «Авроры» будут доступны оба способа оплаты, но оно будет более тесно интегрировано с системой. Возможно, «СБПэй» позволит без проблем оплачивать покупки онлайн, в приложениях и магазинах.

Прототип «СБПэй» для ОС «Аврора» будет представлен на Форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2023 8 ноября. Неясно, когда приложение выйдет из бета-тестирования.

Магазин приложений для ОС «Аврора» будет запущен позже, а платформой для него станет RuStore от VK. По данным СМИ, компания в настоящее время адаптирует RuStore под российскую операционную систему.

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