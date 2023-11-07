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В России стартовали продажи смартфона и планшета на отечественной ОС «Аврора»

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

В России начались продажи первых смартфонов и планшетов на отечественной ОС Авроре.
В продажу поступили планшет Life Tab Plus и смартфон R570E под брендом Fplus. Это первые устройства на российской операционной системе Аврора.

На старте их продают со скидками — планшет стоит 16 990 рублей, смартфон — 14 990 рублей. Цена будет увеличиваться после реализации первой тысячи экземпляров.
Устройства оснащены российскими сервисами и приложениями, такими как Telegram Tavro, Dr.Web и «МойОфис».

Также установлена платформа AVROID для Android-приложений.

Оборудование прошло сертификацию на соответствие высоким требованиям безопасности и управляется через систему «Аврора центр». Данные пользователей шифруются и хранятся на серверах производителя.

В России стартовали продажи смартфона и планшета на отечественной ОС «Аврора»

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