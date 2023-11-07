В России стартовали продажи смартфона и планшета на отечественной ОС «Аврора»

В России начались продажи первых смартфонов и планшетов на отечественной ОС Авроре.

В продажу поступили планшет Life Tab Plus и смартфон R570E под брендом Fplus. Это первые устройства на российской операционной системе Аврора.

На старте их продают со скидками — планшет стоит 16 990 рублей, смартфон — 14 990 рублей. Цена будет увеличиваться после реализации первой тысячи экземпляров.

Устройства оснащены российскими сервисами и приложениями, такими как Telegram Tavro, Dr.Web и «МойОфис».

Также установлена платформа AVROID для Android-приложений.

Оборудование прошло сертификацию на соответствие высоким требованиям безопасности и управляется через систему «Аврора центр». Данные пользователей шифруются и хранятся на серверах производителя.