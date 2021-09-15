Для съемки видео в формате 4K ProRes требуется iPhone 13 Pro с объемом памяти не менее 256 ГБ

Новые модели iPhone 13 Pro поддерживают запись видео 4K ProRes, но есть загвоздка, если вы хотите снимать видео в самом высоком качестве — вам нужен «iPhone 13 Pro» или Pro Max с объемом памяти не менее 256 ГБ.

На странице технических характеристик Apple для новых устройств и в пресс-релизе, анонсирующем новые модели «iPhone 13 Pro», Apple сообщает, что если у вас есть «iPhone 13 Pro» или «iPhone 13 Pro» Max с базовыми 128 ГБ памяти, вы будете ограничены съемка видео 1080p ProRes со скоростью 30 кадров в секунду.

Для записи видео ProRes в формате 4K со скоростью 30 кадров в секунду требуется более высокая емкость хранилища 256, 512 или 1 ТБ.

iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max поддерживают запись видео ProRes в приложении «Камера» со скоростью 1080p 30 кадров в секунду с возможностью хранения 128 ГБ и до 4K 30 кадров в секунду с вариантами хранения 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ.

Кодек ProRes, предназначенный для профессионалов, обеспечивает более высокую точность цветопередачи и меньшее сжатие, и его часто используют для рекламы, художественных фильмов и телетрансляций. Благодаря поддержке ProRes пользователи iPhone 13 Pro и Pro Max могут снимать, редактировать и публиковать видео профессионального качества прямо на своих устройствах.

Поддержка ProRes будет недоступна после выпуска моделей «iPhone 13 Pro» и появится в будущем обновлении iOS 15

Наряду с ProRes, новые iPhone 13 Pro и Pro Max предлагают значительно улучшенные широкоугольные, широкоугольные и телеобъективы с лучшими характеристиками при слабом освещении, возможностями макросъемки, ночным режимом, кинематографической видеозаписью для переходов с глубиной резкости и фотографическими стилями для улучшение изображений.

Читайте также: