Дизайнеры показали рендерные изображения смарт-часов от OPPO

Про первые смарт-часы от компании OPPO уже неоднократно сообщалось. В этих часах будет установлен датчик ЭКГ, а их внешность будет похожа на самые популярные смарт-часы в мире.

Ранее Глава OPPO Брайан Шен раскрыл внешность первых смарт-часов компании, а теперь качественные рендеры решили создать специалисты ресурса LetsGoDigital и Concept Creator.



На основе уже существующих изображений они сделали рендеры демонстрирующие часы со всех сторон.

Презентация смарт-часов от OPPO должна пройти в конце февраля или в марте. Точных данных про часы пока нет, но ранее представители китайской компании сообщали, что в них будет датчик ЭКГ.