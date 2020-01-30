OPPO официально раскрыла внешность своих первых смарт-часов

Глава OPPO Брайан Шен раскрыл внешность первых смарт-часов компании, который, как и предполагалось, получили внешность схожую с самыми популярными «умными» часами в мире.

Представитель китайской компании показал в сети официальный рендер часов. В частности было продемонстрировано устройство золотого цвета. Предположительно модель выйдет и в других цветовых решениях.

На рендере можно увидеть квадратный дисплей прикрытый изогнутым со всех сторон стеклом, а на правой стороне устройства расположены две механические кнопки, в одной из которых установлен индикатор уведомлений.

Между кнопками можно увидеть отверстие для микрофона. Предположительно часы смогут работать отдельно от смартфона и через них можно будет совершать звонки.

Подробности о новинке пока не раскрывают, но уже известно, что в них будет датчик ЭКГ. Презентация часов от OPPO состоится в первом квартале 2020 года.