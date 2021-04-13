Apple подтвердила, что проведет новую презентацию 20 апреля 2021 года

Американская компания намерена через неделю провести презентацию новых продуктов, что стало известно из официального сайта.

Незадолго до анонса презентации голосовой помощник Siri раскрыл сроки проведения презентации, а затем Apple официально подтвердила, что проведет новую презентацию 20 апреля 2021 года, не раскрыв при этом подробности.

Новые продукты будут представлены в рамках мероприятия под названием Spring Loaded («Полный расцвет»), которое начнется в 20.00 по московскому времени.

Предполагается, что компания представил AirTag, новое поколение iPad Pro и iPad mini, следующие AirPods, а также Apple TV, iMac, Mac Pro и MacBook Pro.