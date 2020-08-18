Дисплей Xiaomi Mi 10 Ultra признан лучшим среди смартфонов

В новом флагманском смартфоне установлен экран от дочерней компании TCL.

Крупнейший в мире производитель смартфонов в Xiaomi Mi 10 Ultra установил дисплей, выпускаемый China Star Optoelectronics Technology (CSOT), и как оказалось это лучший экран в мире.

Глава Xiaomi Лей Цзюнь на своей официальной странице в Weibo написал, что профессиональное тестирование дисплея Xiaomi Mi 10 Ultra показало, что в аппарате лучший экран среди всех протестированных смартфонов.

Дисплей Xiaomi Mi 10 Ultra охватывает 96,6% цветовой гаммы P3 и 96,5% цветовой гаммы sRGB со средним отклонением 4,3 и 1,6 максимум.

Пиковая яркость дисплея составила 1120 кд/м2, а максимальная контрастность 5000000:1.