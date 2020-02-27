Директор Xiaomi заинтриговал «прозрачным» Xiaomi Mi 10 Transparent Edition

Директор Xiaomi Лей Цзунь в социальной сети Weibo опубликовал любопытную фотографию Xiaomi Mi 10. Этот смартфон он назвал Transparent Edition.

Поклонников компании это натолкнуло на то, что производитель готовит спецверсию флагманского смартфона.

Но все оказалось не так, так как директор компании Xiaomi просто сфотографировал Mi 10 без задней панели, а фотографию установил на заставку.



Выглядят такие обои очень необычно и складывается впечатление, что перед пользователем «прозрачный» смартфон.

Напомним, в прошлом году был выпущен Mi 9 Explorer Edition с прозрачной задней панелью, через которую была видна «начинка» смартфона.