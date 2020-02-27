Подсчитана стоимость комплектующих смартфона Xiaomi Mi 10

Подсчитана стоимость комплектующих смартфона Xiaomi Mi 1027.02.2020 19:47
Ранее Xiaomi показывала разобранный смартфон Mi 10, а это было сделано, чтобы продемонстрировать пользователям из чего и как сделан аппарат.
Но портал TechInsights решил посчитать, сколько стоит «железо» и другие компоненты смартфона.
Специалисты при своем подсчете не учитывали разработку, логистику, программное обеспечение и другие расходы, которые несет производитель.
Как оказалось, стоимость Xiaomi Mi 10 составляет 440 долларов, и это за версию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ постоянной памяти.
На рынке данную версию продают за 670 долларов. Для сравнения, стоимость iPhone 11 Pro Max составляет 490 долларов, но Apple за данную модель просит 1099 долларов.
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