Подсчитана стоимость комплектующих смартфона Xiaomi Mi 10

Ранее Xiaomi показывала разобранный смартфон Mi 10, а это было сделано, чтобы продемонстрировать пользователям из чего и как сделан аппарат.

Но портал TechInsights решил посчитать, сколько стоит «железо» и другие компоненты смартфона.

Специалисты при своем подсчете не учитывали разработку, логистику, программное обеспечение и другие расходы, которые несет производитель.

Как оказалось, стоимость Xiaomi Mi 10 составляет 440 долларов, и это за версию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ постоянной памяти.

На рынке данную версию продают за 670 долларов. Для сравнения, стоимость iPhone 11 Pro Max составляет 490 долларов, но Apple за данную модель просит 1099 долларов.