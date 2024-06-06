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Дешевый 100-дюймовый телевизор Xiaomi TV Max выходит за пределы КНР

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Xiaomi представила новый телевизор под названием Xiaomi TV Max 100, который скоро появится в продаже по всему миру. Этот телевизор имеет высокое разрешение 4K UHD (3840 x 2160 пикселей) и обладает функцией обновления изображения со скоростью 120 Гц.

Дешевый 100-дюймовый телевизор Xiaomi TV Max выходит за пределы КНР

Телевизор Xiaomi TV Max 100 имеет большой дисплей, который покрывает 94% цветового спектра DCI-P3. Он также поддерживает технологии Dolby Vision, HDR10+ и HLG, что обеспечивает высокое качество изображения с локальным затемнением для улучшенного контраста. Функция MEMC 4K с частотой 120 Гц позволяет сглаживать движение при просмотре спортивных событий или игр.

Телевизор оснащен операционной системой Android TV 11, которая позволяет просматривать контент с различных платформ. Xiaomi TV Max 100 также может служить центром управления «умным домом», позволяя включать и контролировать другие устройства, например, робот-пылесос X20+, с помощью голосовых команд Google Assistant.

Дешевый 100-дюймовый телевизор Xiaomi TV Max выходит за пределы КНР

Телевизор оснащен двумя встроенными динамиками мощностью 15 Вт, которые поддерживают технологии звука Dolby Atmos или DTS:X. Он также имеет различные опции подключения, включая Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 6.

В нем есть различные порты, такие как HDMI 2.1 CEC, USB 2.0, Ethernet и разъем для наушников 3,5 мм. Дизайн телевизора безрамочный с металлической рамкой и премиальной подставкой.

Пока не объявлены точная цена и дата выпуска Xiaomi TV Max 100, но предполагается, что стоимость будет заметно ниже, чем у конкурентов.

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