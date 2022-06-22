Главная » Новости

Приложение ReVanced отключит рекламу в YouTube

На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Еще в середине марта появилось сообщение, что приложение YouTube Vanced прекращает работу в РФ из-за юридических причин.
Тогда команда разработчиков сообщила, что закрывает проект, и больше его не будет развивать.

Недавно вышло новое приложение ReVanced — это оказался неофициальный приемник YouTube Vanced с одинаковым функционалом.

ReVanced, как и YouTube Vanced, является альтернативой сервиса YouTube Premium. Пока оно находится на стадии разработки и его можно установить только без полномочий root в виде APK-файла.

То есть в магазине приложений ReVanced невозможно найти.

ReVanced пока поддерживает работу в свернутом режиме и отключает рекламу на YouTube, но стоит отметить, что эти две функции были самые важные для российских пользователей.

Приложение YouTube Vanced прекращает работу в РФ из-за юридических причин

 

ReVanced YouTube Vanced
Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.