Приложение ReVanced отключит рекламу в YouTube

Еще в середине марта появилось сообщение, что приложение YouTube Vanced прекращает работу в РФ из-за юридических причин.

Тогда команда разработчиков сообщила, что закрывает проект, и больше его не будет развивать.

Недавно вышло новое приложение ReVanced — это оказался неофициальный приемник YouTube Vanced с одинаковым функционалом.

ReVanced, как и YouTube Vanced, является альтернативой сервиса YouTube Premium. Пока оно находится на стадии разработки и его можно установить только без полномочий root в виде APK-файла.

То есть в магазине приложений ReVanced невозможно найти.

ReVanced пока поддерживает работу в свернутом режиме и отключает рекламу на YouTube, но стоит отметить, что эти две функции были самые важные для российских пользователей.