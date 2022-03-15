Приложение YouTube Vanced прекращает работу в РФ из-за юридических причин

Мобильное приложение YouTube Vanced было очень популярным, оно позволяло смотреть ролики с YouTube без рекламы.

Приложение считалось бесплатной альтернативой подписки YouTube Premium, которая тоже позволяет смотреть видео без рекламы, но только за саму подписку ежемесячно нужно платить

Разработчики YouTube Vanced официально подтвердили, что проект закрывается, и скоро все ссылки на скачивание приложения буду удалены.

В Telegram-канале Vanced разработчики написали, что проект закрывается по юридическим причина, и дальнейшая разработка проекта прекращена.