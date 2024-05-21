Dell запускает в продажу сразу пять ноутбуков на базе Snapdragon X

Dell представила пять новых моделей ноутбуков, основанных на процессоре Snapdragon X и поддерживающих Copilot+.

Компания выпустила обновленные версии своих существующих моделей, расширяя свой ассортимент.

Среди новинок присутствуют корпоративные ноутбуки Latitude 5455 и Latitude 7455. Первая модель оснащена 14-дюймовым экраном и процессором Snapdragon X Plus, а вторая имеет форм-фактор 2-в-1 с 360-градусным шарниром и также доступна с процессором Snapdragon X Elite.

Для обычных пользователей Dell представляет ноутбуки Inspiron 14 и Inspiron 14 Plus. Первая модель будет доступна только с процессором Snapdragon X Plus, в то время как вторая модель может быть оснащена более мощным процессором Snapdragon X Elite.

Особый интерес вызывает модель XPS 13 9345, которая сохраняет тонкий корпус своего предшественника, но теперь оснащена процессором Snapdragon X Elite и поддерживает Copilot+.

Некоторая информация о доступности новых моделей уже известна. XPS 13 9345 и Inpsiron 14 Plus можно будет предзаказать с 20 мая по цене от 1099 до 1299 долларов.