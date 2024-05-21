Microsoft сделала ставку на ИИ в представленном планшете Surface Pro с Snapdragon X

Microsoft анонсировала свою последнюю разработку — обновленный планшет Surface Pro, который поразил пользователей новыми функциями и улучшенной производительностью.

Основным нововведением является процессор Qualcomm Snapdragon X, который позволяет увеличить производительность устройства на 90% по сравнению с предыдущей моделью.

Новый Surface Pro также получил поддержку 5G и расширенные возможности использования искусственного интеллекта, что делает его одним из наиболее передовых устройств в своем классе.

Пользователи будут рады улучшенному времени работы от аккумулятора до 14 часов и новому 13-дюймовому OLED-экрану с поддержкой HDR.

Важно отметить, что Microsoft сделал особый акцент на интеграцию технологий искусственного интеллекта в новом Surface Pro. Устройство оборудовано фронтальной камерой с разрешением Quad HD, оптимизированной для работы с ИИ-помощником Copilot. Операционная система также получила значительные улучшения, включая новые функции Recall и интеграцию Copilot в проводник и уведомления.

Интеллектуализация и тесная интеграция с технологиями искусственного интеллекта помогут решить нерешенные проблемы, такие как задержки отклика системы и вопросы конфиденциальности.

Новый Surface Pro будет доступен в нескольких вариантах комплектации. Базовая модель с ЖК-экраном, процессором Snapdragon X Plus, 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной памяти будет стоить 999 долларов.

Максимальная комплектация с OLED-дисплеем, чипом Snapdragon X Elite, 32 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ памяти будет доступна за 2100 долларов.

Также будет предложен промежуточный вариант с процессором Snapdragon X Elite и OLED-экраном за 1500 долларов. Съемная клавиатура Surface Pro Flex Keyboard со стилусом Slim Pen будет продаваться отдельно по цене 450 долларов.

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