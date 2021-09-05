Dell и Lenovo одними из первых анонсируют ноутбуки с Windows 11

Теперь, когда у Windows 11 есть официальная дата выпуска, и все взволнованы перспективой изменения Windows 10, после стольких лет использования компании-производители оборудования хотят воспользоваться всей этой шумихой.

На самом деле не имеет значения, какую марку ноутбуков вы используете, так как все конкурирующие компании захотят принять участие, поэтому все они поставляют устройства с предустановленной новой ОС.

Ранее сегодня мы уже подтвердили, что Dynabook также проявил инициативу в этом вопросе и пообещал своим пользователям, что будет предлагать им предустановленные гаджеты Windows 11.

Lenovo заявляет, что в ноутбуках ThinkBook будет установлена ​​ОС Windows 11

Гигантский производитель оборудования поспешил объявить о скором выходе нашего текущего портфеля бизнес-ноутбуков ThinkBook с предустановленной Windows 11, когда она станет доступной.

Lenovo заявляет, что их стильные и изысканные продукты ThinkBook под управлением Windows 11 обеспечат расширенные возможности для работы и развлечений.

Ноутбуки ThinkBook, анонсированные в конце 2020 и начале 2021 года, будут доступны в конце этого года с предустановленной Windows 11, в том числе:

ThinkBook Plus Gen 2 i

ThinkBook 13x i

ThinkBook 14p Gen 2 AMD

ThinkBook 16p Gen 2 AMD

ThinkBook 14 Gen 2 i и ThinkBook 15 Gen 2 i

ThinkBook 14s Йога

ThinkBook 13s Gen 3 AMD

Кроме того, на всякий случай руководство по переходу на Windows 10 Pro будет предоставлено в поле для выбранных конфигураций ThinkBook.

Dell Technologies сразу же сообщила своим нынешним и будущим клиентам об этих обновлениях, а также об их ПК с предустановленной Windows 11.

Компания подтвердила, что начиная с 5 октября, то есть с 6 октября в Австралии, большинство компьютеров, доступных для продажи на официальном сайте, будут поставляться с предустановленной Windows 11.

Естественно, официальные представители Dell заявили, что пользователи ПК для бизнеса могут приобрести предустановленную Windows 10 Pro с включенной лицензией на Windows 11 Pro, что позволит вам перейти на Windows 11 Pro, когда будете готовы.

В качестве проницательной маркетинговой стратегии технологическая фирма хочет обслуживать и первых последователей, сообщая им, что они могут покупать сейчас с уверенностью, и обо всем позаботятся.