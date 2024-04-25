Число новых активаций iPhone в США заметно снизилось и оказалось на уровне 2017 года

Доля iPhone на рынке смартфонов в США снизилась до самого низкого уровня с 2017 года, соответственно только 33% всех активированных смартфонов в первом квартале 2024 года были iPhone, таковы выводы отчета Consumer Intelligence Research Partners (CIRP).

За последний год доля iPhone среди новых активированных устройств сократилась на 7%, в то время как 2/3 рынка принадлежат смартфонам на базе Android.

В анализе CIRP выделяются две основные причины, обусловившие снижение популярности iPhone. Во-первых, улучшение общего качества iPhone привело к увеличению срока эксплуатации устройств, что снизило спрос на новые модели.

Пользователи довольны стабильной производительностью и долговечностью своих смартфонов, поэтому они не спешат обновляться.

Во-вторых, замедленный темп инноваций и их уменьшение в значимости. Потребители всё реже видят значительные новшества, которые бы стимулировали их к покупке новых моделей iPhone.