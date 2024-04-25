В Европе производители будут чинить технику, даже когда закончилась гарантия

Европарламент принял новые нормы, которые значительно расширяют права граждан на самостоятельный ремонт товаров в странах-членах ЕС.

Эти нормы обязывают производителей предоставлять поддержку потребителям в вопросах ремонта и бороться с препятствиями со стороны неавторизованных мастеров.

Согласно новым правилам, производители должны информировать потребителей об их правах, предлагать расширенные юридические гарантии и предоставлять экономически доступные услуги по ремонту.

Они должны также предоставлять запасные части и инструменты по разумной цене и не могут отказывать потребителям в самостоятельном ремонте.

Производители больше не смогут запрещать использование бывших в употреблении или изготовленных на 3D-принтере запасных частей независимыми мастерами и не смогут отказываться от ремонта товаров только по экономическим соображениям или из-за предыдущего ремонта другими лицами.

Также будет создана общеевропейская онлайн-платформа, на которой потребители смогут найти информацию о местах ремонта для различных товаров, включая местные мастерские и общественные инициативы, например, ремонтные кафе. Однако компания Apple, с её программой авторизации компонентов, может быть недовольна новыми правилами.

Ранее сторонние или бывшие в употреблении запчасти на продукции Apple работали с ограничением функций. Европейские законодатели отметили, что теперь компании придется предоставить обоснование для каждого случая ограничения самостоятельного ремонта до судебного разбирательства.

ЕС уже требует от компаний предоставлять минимальный двухлетний срок гарантии на продукцию, но новые правила идут еще дальше. Даже после истечения гарантийного срока компании будут обязаны ремонтировать обычные бытовые товары, включая смартфоны, телевизоры, стиральные машины, пылесосы и другие предметы.

Если товар выйдет из строя во время гарантийного срока, потребители смогут выбрать замену или ремонт. В случае ремонта, гарантия продлится еще на год, что должно стать дополнительным стимулом для потребителей выбирать ремонт вместо замены.