Чего ждут поклонники от новой операционной системы iOS 14

Apple летом представит новую версию мобильной операционной системы, а осенью она станет доступна для установки на смартфоны.

В 2020 году на смартфонах iPhone будет устанавливаться iOS 14. Об этой версии операционной системы пока ничего не известно, но предполагается что в ней появятся долгожданные функции.

Пользователи уже давно ожидают в iOS всплывающие уведомление о входящем звонке или сообщении.

Такая функция уже давно есть в Android смартфонах. Также поклонники «яблочной» компании давно просят возможности назначения приложений по умолчанию.

Стоит ожидать появления функции «картинка-в-картинке», но такая опция скорее всего будет добавлена только в модели с большим экраном.

Недавно «АСТЕРА» сообщала, что до iOS 14 будут обновлены смартфоны — iPhone SE и iPhone 6s.