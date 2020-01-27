iPhone 6s/6s Plus и iPhone SE обновятся до iOS 14

Apple единственная компания в мире, которая пять лет поддерживает свои мобильные устройства.

Для сравнения пользователи Android-смартфонов в лучшем случае получат два обновления до новой версии ОС.

Исключения делает Xiaomi, которая выпускает новую оболочку MIUI и на старые устройства, при этом в основе самой сборки лежат старые версии Android.

Apple в 2020 году до iOS 14 обновит смартфоны iPhone 6s/6s Plus вышедшие в 2015 году и iPhone SE, который появился в продаже в 2016 году.

А вот новая версия iPadOS в текущем году не доберется до iPad Air 2 и iPad mini 4. Среди планшетов самой старой моделью с новой ОС станет iPad – 5‑го поколения.

Стоит отметить, что это пока официально не подтвержденная информация, и более подробно об обновлении станет известно только на конференции разработчиков.