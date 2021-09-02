Чего ждать от Apple в сентябре: iPhone 13, релиз iOS 15 и многое другое

Теперь, когда мы официально вступаем в сентябрь, запуск осенних продуктов Apple ближе, чем когда-либо прежде. В этом году мы ожидаем, что Apple представит линейку iPhone 13 и Apple Watch Series 7, а также на горизонте появятся новые iPad и Mac. Ниже мы расскажем, чего ожидать от сентябрьского мероприятия Apple.

Когда состоится сентябрьское мероприятие Apple?

На данный момент все свидетельства указывают на то, что Apple проведет свое сентябрьское мероприятие во вторник, 14 сентября. Ожидается, что это мероприятие снова будет полностью виртуальным из-за пандемии COVID-19, а это означает, что Apple, вероятно, откажется от недельной поддержки. и разошлите приглашения представителям прессы 7 сентября.

Как стало тенденцией к виртуальным мероприятиям Apple за последние 18 месяцев, мы ожидаем, что на сентябрьское мероприятие будет предварительно записано видео с невероятной производственной ценностью. Ожидайте появления генерального директора Apple Тима Кука и других руководителей Apple. Вы сможете транслировать событие через веб-сайт Apple, канал Apple на YouTube и через приложение Apple TV на iPhone, iPad и Mac.

Мы обязательно сообщим, когда Apple официально отправит приглашения на свое долгожданное сентябрьское мероприятие.

iPhone 13

В отличие от прошлого года, когда выпуск iPhone 12 был отложен в октябре и ноябре, ожидается, что iPhone 13 будет анонсирован и выпущен в сентябре.

Чего ждать от iPhone 13 в этом году? На данный момент ходят слухи, что iPhone 13 будет похож по дизайну на iPhone 12, но с меньшим вырезом. Ожидается, что iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max будут отличаться заметными улучшениями камеры, а также дисплеями ProMotion с поддержкой частоты обновления 120 Гц.

Совсем недавно Bloomberg и Ming-Chi Kuo сообщили, что в iPhone 13 будет использоваться новая технология спутниковой связи. Эти функции, которые могут быть включены в будущем с помощью обновления программного обеспечения, позволят пользователям отправлять экстренные сообщения, находясь в зонах, где нет сотовой связи.

Чтобы узнать больше о том, чего ожидать от iPhone 13, обязательно ознакомьтесь с нашим полным руководством прямо здесь со всеми последними слухами и ожиданиями.

Apple Watch Series 7

Ожидается, что Apple Watch Series 7 существенно изменит дизайн носимых устройств Apple впервые с 2018 года. По слухам, в этом году Apple Watch будут иметь плоский дизайн и будут доступны в новых размерах 41 мм и 45 мм, а не 40 мм. 44мм. Мы ожидаем, что об этом будет объявлено на сентябрьском мероприятии Apple.

Хотя функции здоровья являются основным преимуществом Apple Watch, мы не ожидаем каких-либо серьезных обновлений в этом отделе в этом году. Сообщается, что Apple работает над обновлениями существующих функций, включая измерение кислорода в крови и уведомления о нерегулярном сердечном ритме.

Однако сообщения в конце августа подорвали ожидания. Nikkei и Bloomberg сообщили, что производство Apple Watch Series 7 задерживается из-за нового дизайна. Это может означать, что Apple Watch Series 7 в конце концов не анонсируется в сентябре, но более вероятным исходом будет то, что устройство будет анонсировано вместе с iPhone 13, но будет доступно позднее и / или вначале в очень ограниченных количествах.

iPad mini и iPad начального уровня

В то время как iPad Pro был обновлен ранее в этом году с чипом M1 и другими обновлениями, у Apple все еще есть два других новых iPad в работе в этом году. 9to5Mac сообщил, что Apple готовит новый iPad mini на базе того же процессора A15, что и iPhone 13, а также новый iPad начального уровня с чипом A13 внутри. Текущий 10,2-дюймовый iPad начального уровня оснащен процессором A12 Bionic.

Bloomberg ранее сообщал, что Apple работает над новым iPad mini, который будет выпущен чуть позже в этом году. Ожидается, что новый iPad mini будет иметь более тонкие лицевые панели и не будет кнопки «Домой». В последний раз Apple обновляла iPad mini в 2019 году, выпустив более быстрый процессор A12 Bionic.

Хотя мы ожидаем, что эти новые iPad будут анонсированы осенью этого года, неясно, будут ли анонсы сделаны во время сентябрьского мероприятия или, возможно, во время второго мероприятия где-то в октябре или ноябре.

Дата выпуска iOS 13

Наконец, мы также ожидаем, что Apple объявит официальные даты выпуска следующего раунда обновлений программного обеспечения. Хотя iOS 15, watchOS 8, tvOS 15 и macOS Monterey были представлены на WWDC, они все еще доступны только в бета-версии.

Мы ожидаем, что во время сентябрьского мероприятия Apple еще раз рассмотрит новые функции, которые появятся в iOS 15 и watchOS 8, и объявит официальные даты выпуска. macOS Monterey, скорее всего, выйдет не раньше, чем в этом году, в октябре или ноябре.

Чего не ждать

К сожалению, если вы ждали 14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro с процессором M1X, вам, скорее всего, придется ждать. Мы не ожидаем, что Apple анонсирует новые компьютеры Mac M1X во время сентябрьского мероприятия, и, по слухам , выпуск в октябре или ноябре более вероятен .

Ожидается, что новые MacBook Pro будут оснащены мини-светодиодными дисплеями, возвращением MagSafe, HDMI и возможностью подключения SD-карты. Apple также работает над Mac mini более высокого класса, работающим на том же чипе M1X.

У Apple явно есть много возможностей для сентябрьского месяца после тихих июля и августа. Начиная от новых iPhone и заканчивая выпуском iOS 15 и более, есть много чего, что, безусловно, могло бы сделать сентябрьское мероприятие насыщенным.