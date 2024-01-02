Бюджетный Moto G34 5G выходит за пределы китайского рынка

Motorola недавно представила Moto G34 5G на китайском рынке, и теперь, похоже, что это среднебюджетное устройство направляется в Индию. Известный информатор раскрыл дату запуска предстоящего смартфона.

Согласно данным инсайдера, Moto G34 5G будет анонсирован в Индии 9 января 2024 года. Он также добавляет, что новый телефон будет оснащен процессором Snapdragon 695, что делает его самым быстрым смартфоном 5G в своем сегменте.

Информатор также упоминает, что устройство будет иметь заднюю панель из высококачественной веганской кожи, придавая ему премиальный дизайн. В остальном характеристики смартфона будут аналогичны китайской версии.

Ранее сообщалось, что на европейском рынке новинка будет оценена от 189 евро.