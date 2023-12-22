Motorola представила смартфон Moto G34 5G стоимостью 140 долларов

В Китае был представлен бюджетный смартфон Moto G34 5G от компании Motorola.

Moto G34 5G оснащен 6,5-дюймовым OLED-дисплеем HD+ с сенсорным управлением и частотой обновления 120 Гц. Устройство имеет 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 128 ГБ встроенной памяти, а также слот для карт microSD.

Смартфон работает на SoC Qualcomm Snapdragon 695 и использует операционную систему Android 14 с интерфейсом MYUI 6.0. Основная камера устройства имеет разрешение 50 Мп, а фронтальная камера — 16 Мп. Также включены боковой датчик отпечатков пальцев и аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт. Габариты устройства составляют 162,7 x 74,6 x 7,99 мм, а вес — 179 граммов. Модель доступна в черном и синем цветах.

Стоимость Moto G34 5G на китайском рынке составляет 999 юаней, что примерно равно $140. Предполагается, что в ближайшее время устройство будет выпущено и на европейском рынке. По предварительным данным, версия с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти будет стоить 189 евро.