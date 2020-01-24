Бюджетный iPhone 9 в трех цветах показали на рендерах в сети

Недавно авторитетный источник подтвердил информацию, что американская компания выпустит бюджетную модель смартфона.

Более того, были даже названы сроки запуска серийного производства и старта продаж. Так, стало известно, что модель с предположительным названием iPhone 9 начнут выпускать уже в феврале, а в марте она будет представлена и выйдет в продажу.

Также подтвердили информацию о том, что смартфон выполнял в корпусе iPhone 8, но с некоторыми изменениями.

Такой аппарат и показали на новых рендерных изображениях. К тому же источник изобразил устройство в трех цветовых решениях.

По предварительным данным, iPhone 9 получит 4,7-дюймовый экран, сканер отпечатков пальцев, матовое покрытие задней панели, где также будет располагаться одинарная камера.

Процессор установят А13, а оперативной и встроенной памяти составит 3 и 64 ГБ. Такую конфигурацию будут предлагать по цене 399 долларов.