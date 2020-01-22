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Производство недорогого iPhone 9 стартует в феврале

22.01.2020 12:28

А уже в первом месяце весны новинка поступит в продажу, о чем стало известно журналистам Bloomberg.
Агентство является авторитетным, поэтому не доверять источнику оснований нет. Сообщается, что американская компания наладит массовую сборку недорого смартфона с предположительным названием iPhone 9, который также называют в сети преемником iPhone SE, уже в феврале.

Месяцем позднее аппарат станет доступен для покупки. Есть данные, что собирать недорогой смартфон будут на заводах нескольких компаний, среди которых Foxconn, Pegatron и Wistron.

Модели приписывают корпус, как у iPhone 8, а диагональ экрана составит 4,7 дюйма. Основная камера получит один модуль, а также в смартфоне будет сканер отпечатков пальцев Touch ID, а сама задняя панель получит матовое покрытие.

Еще предполагается, что в новинке будет процессор A13, а объём оперативной памяти составит 3 ГБ, тогда как встроенной памяти предложат 64 ГБ. Оценят смартфон в 399 долларов.

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