Презентация смартфона Honor 30S и версии 30 Pro+ для российского рынка состоялась еще в конце мая.

Теперь бюджетный флагман Honor 30S стал доступен для заказа в России, тогда как более дорогой смартфон поступит в продажу позднее.

Honor 30S оценили в 27 990 рублей, а в период предварительных заказов, а точнее с 19 июня, при заказе этого смартфона компания предложит скидку в размере трех тысяч рублей, беспроводные наушники Honor AM61 и фитнес-браслет Honor Band 5.

Напомним, что аппарат имеет процессор Kirin 820, 6,5-дюймовый экран, камеру с четырьмя модулями во главе с 64 Мп датчиком, а также аккумулятор на 4 000 мАч.