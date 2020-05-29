Honor представил в России смартфон Honor 30S

Бренд Honor на российском рынке представил новые смартфоны линейки Honor 30, которая будет представлена в нашей стране тремя моделями.

В России представили смартфоны Honor 30S, Honor 30 и Honor 30 Pro+, тогда как модель Honor 30 Pro предлагать не стали.

С сегодняшнего дня аппараты стали доступны для заказа. В целом смартфоны идентичны вариантам, ранее представленным в Китае, но отличается только Honor 30S, в основной камере которого появился датчик глубины вместо 8 Мп телевика.

Все три смартфона еще получили интегрированный голосовой помощник «Алиса».

Стоимость модели Honor 30S не озвучили, а вот Honor 30 будет представлен в конфигурациях по цене 34 990 и 39 990 рублей за объём памяти 8/128 ГБ и 8/256 ГБ.

Что касается Honor 30 Pro+, то он представлен только в одной версии 8/256 ГБ по цене 54 990 рублей. В период до 30 июня покупателям смартфонов обещают еще и подарки.