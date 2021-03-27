Бюджетный фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 6 получит безрамочный экран

Xiaomi готовится к большой презентации и готовит к ней поклонников, ведь каждый день появляется интригующая информация про устройства, которые представят уже через несколько дней.

Недавно сообщалось, что новое поколение смартфона Mi Mix получит камеру с инновационной линзой, а теперь стало известно, что фитнес-браслет Mi Band оснастят безрамочным экраном.

Сегодня был опубликован тизер, в котором подтвердили скорую презентацию Mi Band 6. На тизерном изображении показали часть браслета с безрамочным экраном и новой графикой вписанной в форму самого дисплея.

Ранее сообщалось, что в Mi Band 6 появится приемник GPS, а также возможность измерения насыщенности крови кислородом.

Инсайдеры еще писали, что через браслет можно будет отвечать на сообщения в мессенджерах.

Напомним, 29 марта представят смартфоны Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra, Mi 11 Lite 5G, Mi Mix 4, а также ноутбук Mi Notebook Pro.