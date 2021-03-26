Смартфон Mi Mix нового поколения получит камеру с «жидкой» линзой

Xiaomi официально подтвердила, что 29 марта на большой презентации будет представлен новый Mi MIX, который поклонники компании ждут уже несколько лет.

Стоит напомнить, что серия Mi MIX является экспериментальной, и в этот раз в аппарате установят камеру, которой нет ни в одном смартфоне в мире.

Mi MIX получит камеру с «жидкими» линзами, которая будет работать по подобию человеческого глаза, поэтому фокусировка будет происходить мгновенно.

По данным источника, фокусное расстояние будет меняться при подаче электричества на объектив.

За счет такого решения производитель в камере Mi MIX откажется от подвижных частей, а также сможет объединить стандартную камеру, телефотообъектив и макрокамеру.

Как будет выгладить Mi MIX пока неизвестно. По слухам это будет раскладушка с гибким экраном.

Напомним, на презентации 29 марта будут еще представлены Mi 11 Ultra или Pro и Mi 11 Lite.