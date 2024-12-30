Бренд Redmi показал первый смартфон с Dimensity 8400 Ultra в разных цветах

Компания Redmi подтвердила, что в 2025 году выпустит первый в мире смартфон на базе процессора Dimensity 8400 Ultra, который получит название Turbo 4. Судя по рендерам, он будет доступен в трёх цветах: чёрном, бледно-зелёном и серебристом.

Согласно данным инсайдера Digital Chat Station, Turbo 4 будет отличаться двухцветной задней панелью и дизайном камер, схожим с iPhone 16. Одна из камер получит разрешение 50 Мп и оптическую стабилизацию изображения.

Смартфон будет иметь пластиковую среднюю рамку с плоскими краями, что может помочь снизить его цену и вес.

Redmi планирует выпустить Turbo 4 в Китае 2 января 2025 года, а затем предложить его в других странах как преемника Poco X6, который сейчас стоит $249 на Amazon.