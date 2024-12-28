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Realme готовит к выходу конкурента Redmi Turbo 4 с Dimensity 8400

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

Компания MediaTek анонсировала новый чипсет Dimensity 8400, который предназначен для субфлагманских смартфонов.

Realme готовит к выходу конкурента Redmi Turbo 4 с Dimensity 8400

Первым устройством, которое будет использовать этот чип, станет Redmi Turbo 4, выход которого запланирован на январь 2025 года.

Скоро после этого Realme также подтвердила, что выпустит телефон с процессором Dimensity 8400, вероятно, в рамках серии Neo. Инсайдер Digital Chat Station заявил, что новый смартфон Realme Neo 7 SE будет оснащён именно этим чипом, что позволит ему конкурировать с Redmi Turbo 4 в Китае.

Сообщается, что Turbo 4 может быть переименован в Poco X7 для международного рынка, а Realme Neo 7 SE, возможно, станет Realme GT 7T за пределами Китая.

Чип Dimensity 8400 построен по 4-нм технологии и включает одно ядро Cortex-A725 с тактовой частотой 3,25 ГГц, три ядра Cortex-A725 на 3 ГГц и четыре ядра Cortex-A510 на 2,1 ГГц. Графическая часть представлена GPU Immortalis-G720 MC7.

Ожидается, что Neo 7 SE будет иметь аккумулятор ёмкостью от 6000 до 7000 мАч. Более подробная информация о новинке должна появиться в ближайшие месяцы, с анонсом в январе 2025 года.

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