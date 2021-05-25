Бренд Honor удалил сообщение о появлении сервисов Google в Honor 50

Недавно немецкое подразделение компании Honor на своей официальной странице опубликовало информацию, согласно которой в новых Honor 50 появятся сервисы от компании Google.

В частности, один из пользователей спросил, появятся ли сервисы Google в Honor 50, на что был дан положительный ответ.

Однако недавно комментарий был удален без объяснений.

Предполагается, что это сделали по той причине, что немецкий офис раньше времени слил информацию, либо представитель компании располагал неверными данными.

Ранее стало известно, что Honor 50 станет первым смартфоном, в котором установят процессор Snapdragon 778G.