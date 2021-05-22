Honor сообщила о появлении сервисов Google в своих смартфонах

Немецкое подразделение бренда сообщило, что компании договорились о сотрудничестве, и новые смартфоны Honor выйдут с предустановленными сервисами Google.

Как известно, ранее смартфоны Honor не имели сервисов Google, так как компания принадлежала Huawei, а последняя в свою очередь попала в черный список США, из-за чего утратила возможность сотрудничать с Google и другими американскими компаниями.

Однако Honor стал независимой компанией, из-за чего санкции утратили свою силу.

Недавно Honor договорилась с Qualcomm об использовании процессоров последней, а теперь компания сообщила и о появлении сервисов Google в своих смартфонах.

По предварительным данным, первыми устройствами Honor с сервисами Google станут модели линейки Honor 50.